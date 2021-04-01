Мать погибшего при крушении Ан-26 офицера попросила помощи для установки памятника

Мать погибшего при крушении Ан-26 в Харьковской области старшего лейтенанта Ашрафа Мсуя Римма Мхавилла к годовщине гибели сына хочет установить ему памятник. Об этом 1 апреля написало издание “Слобідський край”.

Женщина обратилась за финансовой помощью, потому что денег на памятник ей не хватает.

“Решила, что мой сын достоин хорошего памятника. Он стоит 100 тыс. грн. Обращаюсь ко всем, у кого есть возможность помочь. Также обращаюсь к бизнесменам и меценатам Харьковщины, если у вас есть возможность и желание помочь, я с вами лично встречусь, чтобы более подробно рассказать о ситуации”, – сказала Мхавилла.

Мсуя родился в Харькове, его отец родом их Танзании, мать – харьковчанка. Офицер рассказывал друзьям, что хочет стать первым темнокожим генералом в Украине. После поездки к отцу в Танзанию Мсуя сказал, что не смог бы там жить.

“Я вырос здесь и так прикипел к украинской земле, хочется оставить после себя что-то именно в Украине”, – говорил он.

Учебный самолет Ан-26Ш упал и загорелся в 2 км от военного аэродрома Чугуева вечером 25 сентября 2020 года. На его борту находилось 27 человек: семеро военнослужащих (члены экипажа и инструкторы) и 20 курсантов Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба.

26 человек погибли. Единственным выжившим стал курсант Вячеслав Золочевский.

По данным Службы безопасности Украины, за несколько минут до катастрофы командир самолета сообщил об отказе левого двигателя и запросил посадку, однако по неустановленной причине воздушное судно разбилось в стороне от взлетно-посадочной полосы.

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский 7 октября сообщил, что расшифровка черных ящиков потерпевшего крушение учебного самолета Ан-26Ш позволила установить содержание переговоров между членами экипажа и руководителями полетов. “Расследование показало наличие грубых нарушений как в исполнении полетных заданий, так и в организации полетов в целом”, – отметил Уруский.

По информации Уруского, трагедия произошла из-за отсутствия действенного контроля по организации и выполнению полета, системных нарушений правил выполнения полетов в Харьковском национальном университете Воздушных сил и недостаточной профессиональной подготовки экипажа.

Родственникам погибших курсантов выплатили компенсации.

22 декабря Печерский районный суд Киева арестовал руководителя полетов Александра Жука на два месяца без возможности внесения залога. В этот же день суд арестовал на 60 дней без возможности внести залог командира воинской части А4104 в Чугуеве Вячеслава Глазунова. Коллегия судей Киевского апелляционного суда 21 января 2021 года рассмотрела апелляционные жалобы, поданные стороной защиты, и оставила подозреваемых под стражей. 15 февраля суд продлил арест Глазунова и Жука до 18 марта.

В деле о крушении Ан-26Ш фигурирует командующий Воздушными силами Украины Сергей Дроздов. 22 декабря 2020 года Печерский райсуд Киева отпустил его под личное обязательство.

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