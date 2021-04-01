В Москве в крупное ДТП попал служебный автомобиль Пескова

Автомобиль пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова попал в крупное ДТП с участием пяти машин в центре Москвы. Об этом сообщает российское государственное агентство “РИА Новости”.

Авария произошла на Смоленской площади при выезде из тоннеля.

Спикер Кремля сообщил агентству, что “все нормально”, так как его в машине не было. Пресс-секретарь управделами президента РФ Елена Крылова рассказала, что водитель автомобиля также не пострадал, урон нанесен только машине.

По данным Telegram-каналов Mash и Baza, к аварии причастен российский 24-летний блогер и пранкер Эдвард Бил. Сообщается, что он в момент аварии находился за рулем без документов.

В ДТП пострадала водитель Volkswagen, она находится в реанимации в тяжелом состоянии. По информации ТАСС, это Мария Артемова, консультант Госдумы, ее стаж вождения – около 10 лет. Mash называет ее ведущим специалистом комитета Госдумы по обороне.

ТАСС пишет, что спровоцировавший ДТП автомобиль Audi был снят с учета и ездил по подложным номерам. В общей сложности, на этой машине совершено более 400 нарушений скоростного режима. В пресс-службе столичного главка полиции агентству сообщили, что машина не принадлежит Билу.

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