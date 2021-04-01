 

“Не пугайтесь”. Голая Асмус показала, как выглядит без Fhotoshop и макияжа

01.04.2021, 19:08, Новости дня
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Российская певица Кристина Асмус 1 апреля в Instagram разместила селфи, на котором запечатлена голой в ванне.

“Да, это я! Не пугайтесь. Посмотрим, сколько лайков соберет мое фото без косметики, Fhotoshop, фильтров, любых вмешательств и без одежды”, – написала она.

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Публикация от Asmus Kristina (@asmuskristina)

Асмус (настоящая фамилия – Мясникова) родилась в 1988 году в России. Она – третий ребенок в многодетной семье Игоря и Рады Мясниковых. Асмус стала популярной после роли интерна Вари в российском сериале “Интерны”. Актриса является кандидатом в мастера спорта по спортивной гимнастике.

Актриса была замужем за российским шоуменом Гариком Харламовым. Пара официально развелась в конце октября 2020 года после восьми лет семейной жизни. У бывших супругов есть дочь Анастасия (2014), которая после развода живет с Асмус.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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