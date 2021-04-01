 

Чиновники Госгеокадастра разворовали более 700 тыс. гектаров государственной земли – СБУ

01.04.2021, 19:08, Новости дня
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Киберспециалисты Службы безопасности Украины разоблачили противоправный механизм отчуждения сельскохозяйственных земель государственной собственности. Об этом 1 апреля сообщает пресс-служба СБУ.

По данным ведомства, незаконную схему организовали должностные лица региональных подразделений Госгеокадастра под прикрытием центрального руководства.

Сотрудники спецслужбы задокументировали, что чиновники незаконно вывели через электронные реестры более 700 тыс. гектаров государственной земели. В частности, более 2,5 тыс. земельных участков оформлялись с нарушениями по несколько раз по одному целевому назначению на одного человека.

Оперативники СБУ установили, что незаконная схема действовала в 22 территориальных подразделениях Госгеокадастра. Коррупционный механизм функционировал из-за “пробелов” в работе Национальной кадастровой системы и системы электронного документооборота “Докпроф”, которую используют во многих органах власти. СБУ направила письмо в Госгеокадастр с требованием устранить недостатки, выявленные спецслужбой в работе информационных систем ведомства.

В ходе проведения обысков в региональных подразделениях Госгеокадастра и по месту жительства фигурантов правоохранители обнаружили электронные носители информации, компьютерную технику и другие документы, подтверждающие противоправную деятельность.

Правоохранители открыли уголовное производство по ст. 362 (несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах (компьютерах) и ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, которое грозит злоумышленникам – лишение свободы на срок до шести лет.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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