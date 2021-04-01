Ученые: Злоупотребление апельсинами может увеличивать риски развития рака кожи

Американские исследователи сообщили, что употребление апельсинового сока и апельсин увеличивает риски возникновения рака кожи. Результаты работы опубликовали в Британском журнале дерматологии.

Специалисты рассказали, что в цитрусовом фрукте есть вещество псорален, делающее кожу чувствительной к ультрафиолетовым лучам, которые провоцируют рак. Ученые выяснили, что сок из апельсин повышает риски появления рака кожи больше, чем на половину. В Университете Индианы провели работу и выяснили, что у людей, выпивающих больше одного стакана апельсинового сока в день, риски появления меланомы, самого агрессивного вида рака, возрастали на 54%, а у тех, кто ел больше одного апельсина ежедневно, вероятность злокачественных процессов кожи увеличивалась на 79%.

Информация ученых поможет медикам составить правильную диету для людей, которые предрасположены к появлению опухолей. Доктора заявили, что частым признаком онкологического процесса является появление веснушек и родинок. Необходимо наблюдать, меняется ли форма и размеры уже имеющихся родинок на теле. Если были замечены изменения, то нужно обращаться за консультацией к специалисту. Также нужно быть осторожным в период долгого нахождения под лучами солнца.

Источник: politros.com