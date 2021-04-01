Специалисты рассказали, что скорость употребления пищи может влиять на набор веса

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01.04.2021, 19:00, Разное
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Ученые Университета Роэхэмптона и Бристольского университета изучали факторы, влияющие на возникновение ожирения у взрослых и детей. Эксперты заявили, что самым лучшим способом похудения является медленный прием пищи.
Исследователи изучали больше 800 совершеннолетних и детей. Участникам давали анкеты, где они фиксировали свой рост, вес и пищевые привычки. Как выяснилось, высокая скорость употребления еды взаимосвязана с высоким ИМТ и большей окружностью талии у взрослых и детей. Ученый Ли Гибсон сообщил, что такие данные демонстрируют то, что быстрая еда влияет на набор лишнего веса. Ранние опыты, изучающие взаимосвязь между скоростью употребления еды и лишним весом, сосредотачивались только на детях.

Ученые узнали и о существовании разницы в скорости употребления еды среди сестер и братьев. Они выяснили, что первенцы едят быстро, а вторые дети и третьи чаще медленно. Специалисты отметили и то, что взрослые, которые не имеют сестер и братьев, употребляют пищу медленнее, чем те, кто не был первенцем, но у них есть сестры или братья. В своих исследованиях эксперты не объяснили причинно-следственные связи таких явлений, но, вероятно, в будущем смогут объяснить такую разницу.

Источник: www.popmech.ru



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