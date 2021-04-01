У Светланы Лободы диагностирован коронавирус нового типа

Российская певица Светлана Лобода призналась поклонникам, что врачи у нее обнаружили коронавирус нового типа. Об этом исполнительница пояснила на своей странице в Instagram.

Инфекция значительным образом повлияла на планы певицы. Она должна была выступить 16 апреля перед публикой в концертном зале Барвиха Luxury Village. Но из-за плохого самочувствия исполнительницы организаторы решили перенести мероприятие на новую дату. При этом билеты останутся действительными, добавила Светлана Лобода.

По словам певицы, она соблюдала все меры безопасности, но коронавирус не пощадил ее. Первые признаки недомогания Светлана Лобода почувствовала пять дней назад. Сдав недавно первый тест на COVID-19, она сразу же получила положительный результат. Исполнительница призвала фанатов беречь себя и своих родственников.

Источник: nsn.fm