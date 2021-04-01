 

Эксперт: Пасху на Западе превращают в “административный” праздник

01.04.2021, 18:58, Разное
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В этом году католическая Пасха приходится на 4 апреля. Кузнецов выразил удивление тем, что власти Италии, Испании и Португалии, чье население известно своей религиозностью, заговорили об отмене праздника.

“Пасха перестает быть религиозным праздником, а становится праздником административным”, – констатировал аналитик в ходе круглого стола в Москве.

В годовщину первых локдаунов Экспертный институт социальных исследований представил доклад “Новая нормальность. Как Европа отказывается от гражданских прав и политической традиции”. На фоне борьбы с коронавирусом страны Запада нарушили все 28 положений Всеобщей декларации прав человека, сказано в исследовании.

В европейских странах большинство актов вводилось без одобрения парламентов, говорится в докладе. Эксперты констатировали рост тенденций к диктатуре, ухудшение демократии и ситуации со свободой слова в ЕС.

“Во время пандемии коронавируса были возбуждены ряд уголовных дел или начато полицейское расследование в отношении журналистов и других лиц, которые высказывались с критикой действий или бездействия правительства», – отмечается в исследовании.



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