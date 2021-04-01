 

Опасные клещи могут жить не только в лесах – новые данные

01.04.2021, 18:42, Разное
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До настоящего времени считалось, что место естественного обитания клещей, распространяющих боррелиоз, это леса. В России, согласно текущим данным, заболевания регистрируются в лесных и лесостепных зонах. Новая информация, похоже, может изменить представление о географии этой инфекции.

Болезнь Лайма или клещевой боррелиоз

Болезнь Лайма или клещевой боррелиоз вызывают бактерии рода Borrelia, чаще всего – Боррелия Бургдорфера (Borrelia burgdorferi). Человек заражается этой инфекцией при укусе клещей из рода иксодовых (Ixodes persulcatus или Ixodes ricinus). Узнать о ней больше можно из нашего материала. 

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В течение последних лет болезнь Лайма стала все чаще появляться на Внешних Гебридских островах, которые относятся к Шотландии. Эти острова совершенно лишены лесов. Ученые из Университета Глазго и Ливерпульского университета исследовали, как на это повлияли различные факторы.

«На первый взгляд, условия и климат этих островов очень похожи. Но заболеваемость болезнью Лайма на некоторых из них в 40 раз выше, чем в материковой Шотландии. В то же время, соседние острова сравнительно мало страдают от болезни», – сказала соавтор исследования доктор Кэролайн Миллинс (Caroline Millins) из Ливерпульского университета.

Ученые выяснили, что возбудителями боррелиоза на Внешних Гебридских островах заражены 6% клещей. На материке этот показатель меньше 1%. «Заселенность» клещами полей и домашних садов была сопоставима с количеством клещей в лесах Шотландии.

«Это экстраординарное открытие утверждает о том, что микроклиматические условия этой среды обитания, возможно, находятся под влиянием океанического климата островов, что способствует выживанию клещей», – сказал доктор Роман Байек (Roman Biek) из Университета Глазго.

Байек подчеркнул, что исследование подчеркивает потенциал болезни Лайма появляться в различных средах обитания, помимо лесов, если этому способствует климат. Поэтому имеет смысл проявлять бдительность по отношению к этой болезни в разных природных зонах. Ученые предполагают, что их открытие имеет важность для всего мира, а не только для Шотландии и Великобритании.

Опрос местных жителей показал, что большинство заболевших болезнью Лайма было укушено клещами в собственных садах. Опрошенные предполагают, что к домам людей клещи «прибывают» на оленях, которые в последнее время стали чаще подходить близко. В будущем ученые собираются лучше изучить роль диких животных.



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