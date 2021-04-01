Скандалы: Максим Шугалей рассказал о будущем Нигерии

Глава Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей опубликовал сенсационные результаты социологических исследований в самой густонаселенной стране Африки

Более половины нигерийцев хотят покинуть родную страну, а некоторые ради этого готовы даже нарушить закон – об этом свидетельствуют результаты опроса, которые глава Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей опубликовал в своем телеграм-канале. Глава ФЗНЦ недавно закончил командировку в африканском регионе, где совместно с другими экспертами проводил социологические исследования. Максим Шугалей отметил, что результаты опроса не стали для него неожиданностью – в стране политический кризис, экономика в упадке, а почти треть респондентов (30,6%)не может отметить никаких положительных тенденций в стране за последний год.

Кроме того, политический кризис обостряют внутренние конфликты в стране. Глава ФЗНЦ считает, что самый проблемный конфликт – это война с исламистами запрещенной в России террористической организации «Боко Харам»*, а также с отколовшимся от неё «Исламским Государством в провинции Западная Африка» (ISWAP)*.

Максим Шугалей отметил, что именно эти две силы сейчас контролируют значительную часть северо-востока страны, а также расширили область своего влияния в соседние страны. Главная цель радикалов из «Боко Харам»* — внедрение шариата и уничтожение западного образа жизни. Шугалей напомнил, что в 2017-2018 гг. власти Нигерии уже объявляли об успешном уничтожении «Боко Харам»*, но с 2019 года радикалы вернулись к боевым действиям, похищению людей, нападениям на военные базы, патрули и лояльных к правительственной армии фермеров.

Также глава Фонда отметил, что 28,5% опрошенных уверено в том, что террористы спонсируются правительством Нигерии. Несмотря на то, что это личное мнение респондентов, Шугалей подчеркнул, что влияние «Боко Харам»* не уменьшается, а, наоборот, растет.

Однако в исследовании присутствуют и положительные моменты. Максим Шугалей отметил, что почти половина (42,6%) опрошенных жителей Нигерии видят Россию дружественным государством и ценят ее участие в стабилизации ситуации в стране.

* «Боко Харам», «Исламское Государство в провинции Западная Африка» (ISWAP) — запрещенные на территории РФ террористические организации