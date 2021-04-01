 

На Украине заявили, что Гоголя «принудительно записали в русские»

01.04.2021, 18:36, Новости дня
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Писатель Николай Гоголь является украинцем из казацкого рода, а «российская пропаганда его принудительно записала в русские», сообщил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.

«Часто сквозь видимый миру смех льются невидимые миру слезы». Эти слова украинского писателя Николая Гоголя из «Мертвых душ» очень актуальны 1 апреля. Сегодня не только День дурака. Это еще и повод прямо сейчас взглянуть на свою книжную полку и найти там книгу Гоголя. Именно Николая Гоголя – одного из самых известных украинских писателей, который родился именно в этот день 212 лет назад, в Сорочинцах на Полтавщине», – цитирует «Страна.ua» Ткаченко.

По его словам, россияне всегда позиционировали Гоголя как российского писателя и классика русской литературы, однако писатель родился на Полтавщине. Ткаченко отметил, что Гоголя «принудительно записали в русские» только за то, что он писал на русском. 

«На самом деле Николай Васильевич принадлежал к украинскому казацкому дворянскому роду Гоголей-Яновских, предком которого считается гетман Правобережной Украины Остап Гоголь», – сообщил министр.

Ранее Россотрудничество назвало Тараса Шевченко «русско-украинским поэтом». В ответ Министерство иностранных дел Украины обвинило Россию в посягательстве на наследие писателя. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о ситуации. 

До этого руководитель МВД Украины Арсен Аваков предложил организовать вещание украинских телеканалов на русском языке по всему миру, объяснив это тем, что русская языковая культура в значительной мере принадлежит и украинцам.



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