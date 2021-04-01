 

Бурджанадзе: Познеру не следовало приезжать в Тбилиси

01.04.2021, 18:36, Новости дня
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Экс-спикер парламента Грузии, лидер оппозиционного «Демократического движения» Нино Бурджанадзе назвала «ошибкой» приезд в Тбилиси российского тележурналиста Владимира Познера, который был фактически выдворен радикалами из страны в четверг, в день своего 87-го рождения, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Приезд с такой большой делегацией точно был ошибкой и незнанием грузинских реалий», – сообщила она Общественному ТВ Грузии – «Первому каналу». По ее словам, люди, которые контактировали с Познером до его приезда, проявили некомпетентность, не отговорив от визита.

«А ответственность за случившееся несут власти Грузии, – сказала Нино Бурджанадзе. – Познер не обычный журналист. Он приехал бы только в том случае, если бы имел от властей Грузии ясные гарантии безопасности».

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили осудил действия радикалов, фактически изгнавших из страны тележурналиста Владимира Познера в четверг. При этом он отметил, что со стороны прибывших было «неприемлемым» нарушение правил поведения в период пандемии, на что со стороны соответствующих органов последовала «молниеносная реакция» в виде штрафов.

Напомним, Познер, которому в четверг исполнилось 87 лет, покинул Грузию на чартерном самолете.



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