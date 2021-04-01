 

В Донбассе обвинили украинских военных в доставке новой артиллерии

01.04.2021, 18:36, Новости дня
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Украинские силовики разместили танки и гаубицы вблизи жилых домов и муниципальных объектов на подконтрольной Киеву территории Донбасса, сообщил заместитель начальника Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

«Выявлено размещение военной техники вооруженных формирований Украины вблизи жилых домов и на территории муниципальных объектов на подконтрольной Украине территории», – цитирует РИА «Новости» Басурина.

По его словам, вблизи частного дома в Новооленовке выявлены две самоходные гаубицы, на территории промышленного объекта в Константиновке – восемь танков, на окраине населенного пункта Тимофеевка – пять танков и зенитно-ракетный комплекс.

Ранее в ОБСЕ призвали стороны конфликта в Донбассе не допустить эскалации. Полпред РФ в Контактной группе по урегулированию на востоке Украины Борис Грызлов заявил, что Украина стягивает к линии соприкосновения сторон конфликта в Донбассе новые силы, пытаясь создать предлог для военной авантюры. Во вторник и в среду в ДНР заявляли о резком ухудшении ситуации на линии соприкосновения в Донбассе. 

Газета ВЗГЛЯД разбиралась в причинах обострения конфликта в Донбассе.



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