Филипп Киркоров, Зара, Регина Тодоренко, Ани Лорак и другие на премии в Москве

Вчерашний день был богатым на светские мероприятия, и модная индустрия тоже не отставала от общего курса на веселье. Поздним вечером в столице прошла очередная ежегодная премия “Прорыв года Best 2021”. Такое мероприятие не смогли пропустить Елена Летучая, Зара, Наталья Подольская и Владимир Пресняков, Вячеслав Манучаров, Регина Тодоренко, Оксана Федорова, Филипп Киркоров, Зара, Анжелика Агурбаш, Анита Цой, Даня Милохин и многие-многие другие.

Почти все звездные гости ушли с премии домой со статуэткой в руках, все потому, что номинаций было не счесть: от “Певицы года”, которой стала Ани Лорак, до почетной “За вклад в сохранение русского культурного наследия и психологического здоровья детей” (ее удостоилась Елена Летучая). Поп-королю Филиппу Киркорову вручили статуэтку “За вклад в развитие шоу-бизнеса”, а его коллега Дава победил в номинации “Прорыв года”.

Филипп Киркоров и Зара Зара и Регина Тодоренко Ани Лорак

Полный список победителей:

“Открытие года” — Ваня Дмитриенко

“За вклад в развитие шоу-бизнеса” — Филипп Киркоров

“Прорыв года” — Дава

“Певица года” — Ани Лорак

“Альбом года” — Зара

“Телеведущая года” — Регина Тодоренко

“Спортивная пара года” — Роман Костомаров и Оксана Домнина

“Концертное шоу года” — Анита Цой

“Высшее мастерство” — Владимир Пресняков

“Теледебют года” — Наталья Подольская

“За вклад в сохранение русского культурного наследия и психологического здоровья детей” — Елена Летучая

“Рэп-исполнитель года” — ST

“Лучший телевизионный дуэт” — Юлия Коваль и Настя Ивлеева

“Лучшее YouTube-шоу” — Алена Жигалова

“Трендсеттер года” — Даня Милохин

Зара и Вячеслав Манучаров Филипп Киркоров и Ани Лорак Даня Милохин Оксана Федорова Владимир Пресняков и Наталья Подольская