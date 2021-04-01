Филипп Киркоров, Зара, Регина Тодоренко, Ани Лорак и другие на премии в Москве
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Вчерашний день был богатым на светские мероприятия, и модная индустрия тоже не отставала от общего курса на веселье. Поздним вечером в столице прошла очередная ежегодная премия “Прорыв года Best 2021”. Такое мероприятие не смогли пропустить Елена Летучая, Зара, Наталья Подольская и Владимир Пресняков, Вячеслав Манучаров, Регина Тодоренко, Оксана Федорова, Филипп Киркоров, Зара, Анжелика Агурбаш, Анита Цой, Даня Милохин и многие-многие другие.
Почти все звездные гости ушли с премии домой со статуэткой в руках, все потому, что номинаций было не счесть: от “Певицы года”, которой стала Ани Лорак, до почетной “За вклад в сохранение русского культурного наследия и психологического здоровья детей” (ее удостоилась Елена Летучая). Поп-королю Филиппу Киркорову вручили статуэтку “За вклад в развитие шоу-бизнеса”, а его коллега Дава победил в номинации “Прорыв года”.
Филипп Киркоров и ЗараЗара и Регина ТодоренкоАни Лорак
Полный список победителей:
- “Открытие года” — Ваня Дмитриенко
- “За вклад в развитие шоу-бизнеса” — Филипп Киркоров
- “Прорыв года” — Дава
- “Певица года” — Ани Лорак
- “Альбом года” — Зара
- “Телеведущая года” — Регина Тодоренко
- “Спортивная пара года” — Роман Костомаров и Оксана Домнина
- “Концертное шоу года” — Анита Цой
- “Высшее мастерство” — Владимир Пресняков
- “Теледебют года” — Наталья Подольская
- “За вклад в сохранение русского культурного наследия и психологического здоровья детей” — Елена Летучая
- “Рэп-исполнитель года” — ST
- “Лучший телевизионный дуэт” — Юлия Коваль и Настя Ивлеева
- “Лучшее YouTube-шоу” — Алена Жигалова
- “Трендсеттер года” — Даня Милохин
Зара и Вячеслав МанучаровФилипп Киркоров и Ани ЛоракДаня МилохинОксана ФедороваВладимир Пресняков и Наталья Подольская
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