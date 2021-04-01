 

Филипп Киркоров, Зара, Регина Тодоренко, Ани Лорак и другие на премии в Москве

01.04.2021, 18:20, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Вчерашний день был богатым на светские мероприятия, и модная индустрия тоже не отставала от общего курса на веселье. Поздним вечером в столице прошла очередная ежегодная премия “Прорыв года Best 2021”. Такое мероприятие не смогли пропустить Елена Летучая, Зара, Наталья Подольская и Владимир Пресняков, Вячеслав Манучаров, Регина Тодоренко, Оксана Федорова, Филипп Киркоров, Зара, Анжелика Агурбаш, Анита Цой, Даня Милохин и многие-многие другие.

Почти все звездные гости ушли с премии домой со статуэткой в руках, все потому, что номинаций было не счесть: от “Певицы года”, которой стала Ани Лорак, до почетной “За вклад в сохранение русского культурного наследия и психологического здоровья детей” (ее удостоилась Елена Летучая). Поп-королю Филиппу Киркорову вручили статуэтку “За вклад в развитие шоу-бизнеса”, а его коллега Дава победил в номинации “Прорыв года”.

Филипп Киркоров и ЗараЗара и Регина ТодоренкоАни Лорак

Полный список победителей:

  • “Открытие года” — Ваня Дмитриенко
  • “За вклад в развитие шоу-бизнеса” — Филипп Киркоров
  • “Прорыв года” — Дава
  • “Певица года” — Ани Лорак
  • “Альбом года” — Зара
  • “Телеведущая года” — Регина Тодоренко
  • “Спортивная пара года” — Роман Костомаров и Оксана Домнина
  • “Концертное шоу года” — Анита Цой
  • “Высшее мастерство” — Владимир Пресняков
  • “Теледебют года” — Наталья Подольская
  • “За вклад в сохранение русского культурного наследия и психологического здоровья детей” — Елена Летучая
  • “Рэп-исполнитель года” — ST
  • “Лучший телевизионный дуэт” — Юлия Коваль и Настя Ивлеева
  • “Лучшее YouTube-шоу” — Алена Жигалова
  • “Трендсеттер года” — Даня Милохин

Зара и Вячеслав МанучаровФилипп Киркоров и Ани ЛоракДаня МилохинОксана ФедороваВладимир Пресняков и Наталья Подольская



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.06 / Российские ученые получили патент на измерение уровня ультрафиолета на Земле при помощи мха

18.10 / Новое призвание Вассермана, наказание для «Рика и Морти», латекс для москвичей и раздавленные бульдозером омские школьники в нашей еженедельной рубрике «Панорама недели»

28.02 / Александр Мясников рассказал о продуктах, вызывающих смертельно опасные заболевания

17.11 / Мишустин выделил почти 62 миллиарда рублей на выплаты семьям с детьми

26.11 / Хейтеры раскритиковали Любовь Успенскую за небрежность при приготовлении вафель

06.07 / “Зенит” досрочно стал чемпионом России

09.11 / 27 человек пострадали в ходе протестов у здания ЦИК в Тбилиси

09.11 / Ученые рассказали о резко очищающем кровь от лишнего сахара продукте

26.09 / Бетонное поле переосмыслили за 90 миллионов

11.09 / Названы малоизвестные преимущества зеленого чая

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Все самое интересное в России и мире (Новости без цензуры)