 

Светлана Лобода заразилась коронавирусом

01.04.2021, 18:20, Разное
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38-летняя певица Светлана Лобода опубликовала пост в своем блоге, в котором рассказала, что заболела коронавирусом. Из-за этого она была вынуждена перенести свой ближайший концерт в Подмосковье, который должен был состояться 3 апреля:

Мне очень и очень жаль, но мы вынуждены перенести наш концерт в Барвиха Luxury Village на 16 апреля.
Пять дней назад я почувствовала недомогание и простудные симптомы, а сегодня первый тест на COVID 19 показал положительный результат. К сожалению, вирус не щадит никого и, даже предпринимая беспрецедентные меры безопасности, я оказалась в числе заболевших. Я приняла единственно возможное решение в данной ситуации – перенести концерт на 16 апреля.
Все приобретенные билеты действительны на новую дату. Мы обязательно увидимся!
Берегите себя и своих близких и до скорой встречи!
Ваша LO,

– написала артистка под фотографией ног, сделанной в кровати. В комментариях за час появилось более 500 комментариев с пожеланиями скорейшего выздоровления, в том числе от Игоря Крутого и других коллег по цеху.

Напомним, недавно коронавирусом заразился и телеведущий Иван Ургант. Сейчас он находится на самоизоляции и продолжает сниматься в собственном вечернем шоу “Вечерний Ургант”, беседуя со звездными гостями по видеосвязи.

О здоровье и самочувствии своих дочерей – 9-летней Евангелины (Евы) и 2-летней Тильды – певица ничего не сказала. Кстати, совсем скоро, 9 апреля, Ева отметит свой первый большой юбилей: ей исполнится десять лет.

Светлана Лобода с дочерьми Евой и Тильдой



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