Кверху смехом

1 апреля власть могла бы непринужденно поговорить с народом.

Петр Саруханов / «Новая газета»

Где-то между 31 марта и 2 апреля обычно выпадает веселенький денек. Благоприятное время для того, чтобы в любой ситуации мимоходом пошутить и с удовольствием оценить эффект самодельной шутки. Допустим, за кулисами театра указать актеру, загримировавшемуся под Отелло: «У вас вся спина белая».

Как повелось, в этот безответственный день все пытаются устроить какой-нибудь розыгрыш. Даже футболисты пытаются разыграть товарищей. Даже те, кто и мяч разыграть не умеет.

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Удивительно, что такой день не используется для общения власти с прессой и населением.

Вот уж когда можно было бы свести к доброй шутке любую проблему и без бюджетных затрат поднять людям настроение. А то ведь пристают с вопросами, если даже и проблемы никакой нет. К примеру, вы заметили, наверное, сколько вопросов вызвала в Сети недавняя прогулка нашего президента по сибирской тайге. Что только не обсуждалось! Во сколько обходятся налогоплательщикам такие перелеты. Сколько батальонов охранников было мобилизовано, чтобы отогнать невыспавшихся медведей за семидесятую параллель. Разрешил ли лесник дядя Вася прогулочную езду по вверенному ему участку на гусеничном вездеходе…

Мало того, у каких-то журналистов вдогонку возник совсем уж неуместный вопрос: брал ли Владимир Владимирович с собой в эту глушь знаменитый ядерный чемоданчик? Ну чего тут спрашивать? Президент даже министра обороны в тайгу взял, а они про чемоданчик. И пресс-секретарь Путина вынужден был объяснять этим занудам: «Все необходимые средства связи, в том числе стратегической связи, находятся всегда рядом с президентом». А задали бы такой вопрос 1апреля, Дмитрий Песков мог бы с серьезным видом ответить:

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«Ну что вы, кто же станет таскаться по тайге с чемоданом? Владимир Владимирович еще в Москве сдал его в аэропорту в камеру хранения. Спасибо, что напомнили. Надо послать шофера, забрать…».

Удобно 1 апреля отвечать на вопросы о непомерной роскоши, которой на фоне беднеющего населения окружают себя наши губернаторы. Известно же, что их богатства растут не по дням, а по часам — по драгоценным часам мировых марок. Так, во время недавнего обыска в квартире у арестованного губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, помимо немного неполного кубометра денег, обнаружили коллекцию дорогих часов. Некоторые ходики премиальных брендов по стоимости превышали годовую зарплату владельца. Ранее подобные коллекции изымали у глав нескольких регионов. Запомнился в этой связи осужденный экс-губернатор Сахалина Александр Хорошавин, у которого тикали 195 хронометров на общую сумму 602 миллиона рублей. Говорят, счастливые часов не наблюдают, но жители страны, видимо, не настолько счастливы. Они наблюдают и задают вопросы.

Ну так вот, в День смеха те, кто нам этих губернаторов подбирает, легко ответили бы на такие неудобные вопросы. Тут сначала можно доверительно согласиться: «Да, это говорит о нетрудовых доходах и подрывает авторитет власти. Знаем, что в Татарстане давно уже обсуждают коллекцию вовсе не чистопольских часов президента республики Рустама Минниханова. Читали, что губернатор Костромской области Сергей Ситников носит часы в 133 зарплаты учителя. Но мы принимаем меры…». И дальше в соответствии с календарной датой можно уверенно нести развеселую ахинею: «Главам регионов и прочим местным руководителям рекомендовано отказаться от часов и определять время, как встарь, по петухам. Многие послушались и уже обзавелись пернатыми. Правда, у некоторых кукарекают во дворах не наши петьки, а такие дорогие особи, как японские тузо и шамо, и голосят швейцарские аппенцеллеры. Но нами дано указание: чтобы не раздражать население, еще до сентябрьских выборов отправить их в суп!»

Кстати, о выборах. Спросят, к примеру, что сможет «Единая Россия» противопоставить придуманному оппозицией «умному голосованию». Это когда предлагается голосовать за любого кандидата, лишь бы не за того, который идет от партии власти. Тут тоже можно легонько пошутить: «Что-нибудь придумаем. У них — умное голосование, а у нас — умный подсчет голосов…»

Ну, и так далее: вопрос — улыбка — ответ. Могу по этой схеме кое-что подсказать отвечающим товарищам.

Вопрос: «Почему РФ идет по белорусскому пути: разгоны демонстрантов, избиения, аресты, уголовные дела?» Ответ: «Видимо, наконец-то проявились объединяющие признаки союзного государства…»

Вопрос: «Как скажется на простых гражданах возможное отключение банков РФ от международной платежной системы SWIFT?» Ответ: «Наших жителей подобными санкциями не напугаешь. Они этого отключения и не заметят. Особенно, если это произойдет летом, когда им отключат горячую воду».

Вопрос: «Почему при Путине экономика оздоровилась, а цены на 92-й, 95-й и 98-й бензин непрерывно растут?» Ответ: «Это последствия ошибочных решений прежнего руководства страны, принятых в 92-м, 95-м и 98-м годах».

Конечно, 1 апреля люди некоторым объяснениям могут и не поверить. Но этим можно пренебречь. Они и в остальные дни давно уже никому и ничему не верят.

Борис Бронштейн

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