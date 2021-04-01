39-летняя Брежнева рассказала, когда родит третьего ребенка

Проживающая в России 39-летняя украинская певица Вера Брежнева, отвечая на вопрос журналистов МУЗ-ТВ, думала ли она о пополнении в семье, заявила, что в последнее время ей все больше хочется об этом задуматься. Видео с комментарием артистки опубликовано на YouTube канале проекта 30 марта.

“Вернее, я уже об этом думаю. Но вы же понимаете – мы только оттуда знаков ждем”, – подытожила артистка, выразительно посмотрев вверх.

ВИДЕОВидео: МУЗ-ТВ / YouTube

Вера Брежнева (настоящая фамилия – Галушка) была участницей группы “ВИА Гра” в 2003–2007 годах. После ухода из группы начала сольную карьеру.

Брежнева – мать двоих детей. Старшую дочь Софию (2001) она родила в отношениях с украинским бизнесменом Виталием Войченко.

Отцом младшей дочери Сары (2009) является украинский бизнесмен Михаил Киперман. Пара развелась в 2012 году после шести лет брака.

Сейчас певица замужем за продюсером Константином Меладзе. Они тайно поженились 22 октября 2015 года в Италии. Общих детей у пары нет.

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