Зеленский об обострении на Донбассе: Санкции против Медведчука и поддержка со стороны наших западных партнеров раздражают врага

Санкции СНБО против нардепа от “Оппозиционной платформы – За жизнь” Виктора Медведчука и поддержка Украины со стороны западных партнеров раздражают Россию. Об этом, комментируя обострение ситуации на Донбассе, 1 апреля в Facebook заявил президент Украины Владимир Зеленский.

“Вопросы войны и мира сегодня я разделил бы на два пункта. Прежде всего – о Донбассе. Да, эскалация заметна с начала года. 20 погибших и 57 раненых – только за первые месяцы. Такова цена войны и отстаивание нашей независимости, суверенитета и территориальной целостности. Нашей Украины. Санкции против Виктора Медведчука, наша громкая и твердая позиция относительно независимости Украины и продвижения к миру и безоговорочная поддержка со стороны западных партнеров раздражают врага, вторгшегося на Донбасс и оккупировавшего Крым. Это ясно. Как понятно и то, что мы хотели бы вернуться к тем условиям, когда режим прекращения огня действовал эффективнее – как с 27 июля 2020 года, когда в течение месяцев у нас было в десятки раз меньше раненых и погибших. И мы над этим работаем”, – подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что украинская сторона готова к любым провокациям российских оккупантов.

“Второй пункт – наращивание присутствия российских войск на границе с Украиной. Игра мускулами в формате военных учений и возможных провокаций вдоль границы – это традиционное дело России. Таким образом она пытается создавать атмосферу угрозы и одновременно давления во время переговоров о прекращении огня и о мире как нашей ценности. Наша армия – это не только сила и мощь, это также мудрость и взвешенность. Наше государство – это единство. Мы всегда готовы к любым провокациям. Процесс переговоров о мире нелегкий. Но никто не ожидал, что будет легко. Всегда больно терять наших людей. Каждая весть о гибели дается с болью семьям, родственникам, всем украинцам и мне как президенту. Именно поэтому мы не останавливаемся и договариваемся о перемирии как о самом быстром тактическом шаге. Наша стратегия – обязательно мир и возвращение наших людей и территорий”, – резюмировал глава государства.

https://www.facebook.com/zelenskiy95/posts/2784857348431290

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

В частности, 26 марта 2021 года в районе поселка Шумы Донецкой области незаконные вооруженные формирования России открыли огонь по украинским позициям, в результате чего погибло четверо военнослужащих, включая подполковника Сергея Коваля, еще двое получили ранения. В день обстрела штаб ООС сообщал, что оккупанты вели огонь из минометов, крупнокалиберных пулеметов и автоматических станковых гранатометов.

30 марта на внеочередном заседании Верховной Рады главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак уточнил, что украинские военные погибли возле Шумов в результате снайперского огня. Главнокомандующий ВСУ отмечал, что Россия наращивает военное присутствие возле границы с Украиной на юге, востоке и севере.

31 марта российская делегация в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе проигнорировала предложение главы украинской делегации в ТКГ Леонида Кравчука о прекращении огня с 1 апреля.

Сегодня украинская разведка сообщила, что РФ готова к эскалации ситуации а Донбассе, не исключается также попытка продвижения оккупантов вглубь Украины.

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