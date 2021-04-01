 

С начала года российско-оккупационные войска на Донбассе нарушили режим тишины более 570 раз – Офис президента

01.04.2021, 18:14, Новости дня
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С начала 2021 года российско-оккупационные войска на Донбассе нарушили режим прекращения огня более 570 раз. Об этом заявил замглавы Офиса президента Украины Роман Машовец 1 апреля на встрече с главой Представительства НАТО в Украине Александером Винниковым, сообщила пресс-служба ОПУ.

“Российская Федерация не соблюдает международные договоренности и всячески демонстрирует нежелание вести диалог в формате трехсторонней контактной группы и в нормандском формате. Российская сторона пытается сорвать мирный процесс, а также режим полного и всеобъемлющего прекращения огня, установленный 27 июля 2020 года”, – заявил он.

Машовец также проинформировал Винникова о скоплении российских войск у границы с Украиной. Поэтому, по его словам, организация совместных учений Вооруженных сил Украины с военными НАТО, возможность совместных с авиацией НАТО воздушных патрулей в воздушном пространстве Украины будет способствовать стабилизации ситуации безопасности в регионе.

Также замглавы ОПУ отметил важность политической реакции НАТО на такие действия России.

“Винников выразил соболезнования в связи с потерями, которые понесла Украина в течение последних недель в борьбе с российской агрессией на Донбассе. Он отметил, что вся информация о ситуации безопасности на востоке нашей страны и на границе с Россией будет передана в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе”, – говорится в сообщении.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

В частности, 26 марта 2021 года в районе поселка Шумы Донецкой области незаконные вооруженные формирования России открыли огонь по украинским позициям, в результате чего погибло четверо военнослужащих, включая подполковника Сергея Коваля, еще двое получили ранения. В день обстрела штаб ООС сообщал, что оккупанты вели огонь из минометов, крупнокалиберных пулеметов и автоматических станковых гранатометов.

30 марта на внеочередном заседании Верховной Рады главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак уточнил, что украинские военные погибли возле Шумов в результате снайперского огня. Главнокомандующий ВСУ отмечал, что Россия наращивает военное присутствие возле границы с Украиной на юге, востоке и севере.

31 марта российская делегация в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе проигнорировала предложение главы украинской делегации в ТКГ Леонида Кравчука о прекращении огня с 1 апреля.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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