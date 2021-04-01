 

Хомчак в прошлом году заработал более миллиона гривен

01.04.2021, 18:14, Новости дня
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Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак в 2020 году по основному месту работы заработал 1 116 532 грн. Такие данные он подал 30 марта в своей декларации, которая опубликована в Едином госреестре деклараций.

Хомчак указал в декларации жену Анну Коваленко, главу Черниговской облгосадминистрации.

Главнокомандующий задекларировал $46 тыс., €20 тыс. и 276 тыс. грн. – эти деньги он хранит наличными. У Хомчака есть автомобиль Toyota Land Cruiser 2013 года и автоприцеп.

Из недвижимости Хомчак указал в декларации земельные участки: площадью 20 тыс. м² в Житомирской области, площадью 1 тыс. м² – в Черниговской области, а также участок площадью 1 тыс. м² в Киеве. В совместной собственности с супругой у главнокомандующего дом площадью 93,2 м² в Киевской области.

Хомчак указал в документе службеную квартиру в Киеве площадью 131 м².

Хомчак родился в 1967 году во Львове. Окончил Московское высшее военное командное училище и Национальную академию обороны Украины. С 1988-го по 1992 год проходил службу в составе советских войск в Германии и в Беларуси. В Вооруженных силах Украины – с 1993 года. Служил в 24-й и 72-й механизированных бригадах, во время вооруженного конфликта на Донбассе в 2014–2015 годах был командующим сектором “Б”. Затем до 2017 года был первым заместителем командующего Сухопутными войсками ВСУ, в 2017–2019 годах – главный инспектор Министерства обороны. С 2019 года – главнокомандующий ВСУ. Звание генерал-полковника Хомчаку было присвоено в декабре 2019 года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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