Le Figaro – сказал как отрезал — Макрон пошёл на решительные меры, чтобы остановить третью волну пандемии

Президент Франции Эммануэль Макрон в среду вечером объявил о расширении карантинного режима, ранее введённого в ряде регионов, на всю страну: теперь во всей Франции на три недели будут закрыты почти все магазины и учебные заведения, а граждане страны не смогут удаляться от дома более чем на 10 км, пишет Le Figaro. Как пишет издание, принять такие решительные меры французского лидера вынудил британский штамм коронавируса.



Reuters

Эммануэль Макрон «рубанул с плеча»: чтобы остановить третью волну пандемии коронавируса, французский президент «решительно» принял меры по расширению ограничительного режима, действовавшего ранее в ряде регионов, на территорию всей страны, пишет Le Figaro. О своих шагах по борьбе с распространением вируса Макрон объявил в среду вечером в телеобращении к нации.

Как отмечается в материале Le Figaro, в своём обращении французский лидер призвал соотечественников, которые живут в условиях ограничений уже год, «приложить ещё немного усилий», чтобы «уберечь слабых здоровьем людей и наших детей» от более заразного британского варианта коронавируса.

По данным издания, главной из объявленных президентом мер стало распространение ограничений, введённых ещё 18 марта в 19 департаментах так называемой красной зоны, на территорию всей Франции. Это означает, что с вечера предстоящей субботы французам будет сроком на четыре недели запрещено без веской причины удаляться на расстояние более 10 км от своего жилища — а в случае необходимости преодолеть большее расстояние гражданам придётся теперь получать специальное разрешение. Кроме того, с 7 часов вечера до 6 часов утра будет действовать комендантский час: чтобы покинуть дом в этот период, французы также должны будут получить разрешение от властей.

Как пишет Le Figaro, в рамках режима ограничений будут закрыты все торговые предприятия, за исключением торгующих товарами первой необходимости. Сотрудники предприятий должны будут по возможности вернуться на удалённую работу — и президент призвал работодателей постараться обеспечить для персонала такую возможность. Школы до 10 апреля вновь перейдут на дистанционное обучение, после чего одновременно уйдут на двухнедельные каникулы; предполагается, что с 26 числа смогут возобновиться очные занятия в начальной школе, а с 3 мая — в средней. В свою очередь, студенты вузов смогут посещать свои университеты один день в неделю.

В своём обращении господин Макрон также пообещал, что власти ускорят темпы вакцинации граждан, сообщает Le Figaro. В частности, президент заявил, что с 16 апреля смогут получить прививки граждане старше 60 лет, с 15 мая — французы старше 50, а с середины июня — все желающие.

По словам французского лидера, власти рассчитывают по мере роста числа вакцинированных к середине мая начать постепенно ослаблять ограничения, начиная с мест культурного и спортивного досуга, а также заведений общепита. «Между серединой мая и началом лета мы составим график постепенного возвращения страны к работе», — цитирует Макрона Le Figaro.

Как подчёркивается в материале газеты, глава государства признал, что в рамках борьбы с пандемией допустил ряд ошибок, однако заявил, что считает своё решение не вводить повторный общенациональный локдаун в январе, как это было сделано во многих европейских государствах, правильным. «Так мы дали сотням тысяч работников возможность удержаться на плаву, не потеряв при этом контроль над пандемией», — пояснил Макрон.

По информации Le Figaro, в четверг новую санитарно-эпидемиологическую стратегию властей разъяснит членам французского парламента премьер-министр страны, после чего депутаты обеих палат проведут по её вопросу консультативное голосование.