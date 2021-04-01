 

Ученые объяснили негативное влияние сахара на развитие мозга и умственных способностей у детей

01.04.2021, 18:06, Разное
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Употребление большого количества сахара может привести не только к развитию диабета, болезней сердца или ожирению, но и нарушению мозговой деятельности у детей, к таким выводам пришли американские ученые. Они обнаружили, что подростки, употреблявшие сладкие напитки, плохо справляются с задачами на проверку эффективности памяти.
За запоминание критически важной информации в процессе обучения и функционирование памяти отвечает область мозга под названием гиппокамп. Но именно он страдает от избыточного количества сахара, употребляемого в детстве. Сотрудники Университета Джорджии и Университета Южной Калифорнии совместно доказали на грызунах вредное воздействие сахара на мозг.

При этом виноват не столько сахар, а рост колонии бактерий Parabacteroides, участвующих в его переработке. Когда исследователи добавляли бактерии животным, которые не употребляли сахар, то у них тоже фиксировались проблемы с памятью. При этом на их количество в кишечнике влияет возраст, когда человек начал употреблять сахар, отметила сотрудница Колледжа семейных и потребительских наук UGA Эмили Ноубл.

Источник: www.ridus.ru



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