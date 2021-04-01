Жириновский хочет заморозить свое тело после смерти

Председатель Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Владимир Жириновский заявил, что не намерен завещать кому-либо своё тело после смерти. Политик добавил, что не верит в возможность воскрешения.

Тем не менее Жириновский отметил, что хотел бы заморозить тело, если появится возможность оживить его после этой процедуры. Лидер ЛДПР пояснил, что хотел бы увидеть будущее при условии, что в нём не будет коммунистов и некомпетентных чиновников, сообщает Ura.ru.