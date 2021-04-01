 

На участие в новом сезоне конкурса “Лидеры России” подано уже 18,5 тысячи заявок

01.04.2021, 18:04, Разное
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Запуск нового сезона конкурса поддержал президент России Владимир Путин. Регистрация стартовала 31 марта.

Такое большое количество заявок говорит о высоком интересе к проекту среди управленцев, отметил руководитель конкурса, генеральный директор АНО “Россия – страна возможностей” Алексей Комиссаров.

“Заявки на четвертый конкурс «Лидеры России» уже поданы из всех 85 регионов России. В основном регистрируются люди в возрасте от 35 до 50 лет – 58%, до 35 лет – 38%, а старше 50 лет – 4%», – уточнил он.

Более 36% заявок поступило от жителей центральным регионов. Самыми активными стали жители Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, Самарской области, Татарстана, Новосибирской области и других субъектов Федерации.

Регистрация на четвертый сезон конкурса “Лидеры России” продлится до 26 апреля. В середине июня закончатся дистанционные испытания, затем пройдут полуфиналы треков. Суперфинал состоится в марте 2022 года.

Четвертый сезон разделен на восемь треков: «Бизнес и промышленность», «Государственное управление», «Наука», «Культура», «Здравоохранение» и «Информационные технологии», а также международное и студенческое направления.

За три сезона на конкурс подано 660 тысяч заявок из всех российских регионов и 68 стран мира. Победителями стали 313 участников, большинство из них получили высокие посты.



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