 

Мнение: Песков несет пургу?

01.04.2021, 17:54, Разное
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Путин про Пескова однажды сказал, что он иногда понятия не имеет, что говорит Песков.

Эти слова Путина про Пескова вспомнились, когда прочитал про комментарий пресс-секретаря президента о перемещении российских войск к границе с Украиной, мол, это не должно никого беспокоить. Мол, вдоль российских границ «идет повышенная активность вооруженных сил стран НАТО». Мол, «это все обязывает наc к тому, чтобы быть начеку».

Дословно: «Российская Федерация перемещает вооруженные силы в пределах своих территорий по своему усмотрению. Это не должно никого беспокоить. Это ни для кого не представляет угрозы. Российская Федерация предпринимает необходимые меры для обеспечения безопасности своих рубежей».

Даже не знаю, как относится к словам Пескова, оценивая их через призму того, что Путин говорил про Пескова…  Наоборот, перемещения российских войск должны всех обеспокоить и всех насторожить?

Рис отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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