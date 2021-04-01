Ученые обнаружили новую мишень для борьбы с облысением



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Стресс может плохо отражаться на состоянии волос. Известно, что он способен вызывать преждевременную седину. Ученые считают стресс одной из причин облысения (алопеции). Но механизмы его воздействия на волосяные фолликулы были плохо изучены.

Ткани волосяных фолликулов у людей и некоторых млекопитающих регулярно регенерируют. Их стволовые клетки работают циклически, то интенсивно размножаясь, то отдыхая. Во время фазы роста происходит обновление фолликула, волосы интенсивно растут. Вторая фаза сопровождается их бездействием, в это время волосы проще выпадают. Существенная потеря волос происходит, если новый цикл регенерации задерживается.

Гормон стресса вызывает выпадение волос

Авторы нового исследования изучали мышей в состоянии хронического стресса. Они обнаружили, что стволовые клетки волосяных фолликулов животных остаются в фазе отдыха без регенерации дольше, чем обычно.

При хроническом стрессе в организме мышей увеличивается уровень гормона кортикостерона, который вырабатывается в корковом слое надпочечников. В другом эксперименте введение этого гормона обычным мышам воспроизводило его эффект, который ученые наблюдали при стрессе: волосяные фолликулы начинали хуже регенерировать, их стволовые клетки становились менее активными.

Ученые указывают, что эквивалент кортикостерона у людей – кортизол. Его уровень также повышается при стрессе, он известен как «гормон стресса».

Механизм воздействия стресса на рост волос

Далее ученые сфокусировались на фолликулах, чтобы понять, обладает ли гормон стресса прямым действием на них. Кортикостерон присоединяется к специфическому рецептору в стволовых клетках. Исследователи вывели мышей без этого рецептора в фолликулах, то есть, исключили действие гормона на них. Это не сработало: под действием гормона стресса волосы продолжали выпадать. Тогда ученые «изъяли» эти рецепторы и из волосяных сосочков – структур, которые располагаются под фолликулом. После этого период отдыха стволовых клеток сократился, под действием стресса волосы продолжали расти как обычно.

Волосяной сосочек очень важен для активации стволовых клеток фолликула. Однако ранее его работу при хроническом стрессе не изучали. В новом исследовании ученые определили, что, по всей видимости, стресс мешает сосочку вырабатывать белок Gas6.

В эксперименте введение Gas6 в кожу улучшало рост волос как в условиях стресса, так и без него. По мнению ученых, механизм, связанный с этим веществом потенциально можно использовать для разработки методов борьбы с облысением. Однако для начала необходимо исследовать на людях процессы, которые в этом исследовании были продемонстрированы на мышах.