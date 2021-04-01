 

Автомобиль виновника крупной аварии в Москве не стоял на учете в ГИБДД

01.04.2021, 17:42, Новости дня
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Автомобиль водителя, из-за которого произошло столкновение пяти машин на Садовом кольце в Москве, на момент ДТП не стоял на учете в ГИБДД, сообщила столичная полиция.

«Регистрационный учет транспортного средства, на котором передвигался предполагаемый виновник аварии, прекращен в январе 2021 года предыдущим владельцем. Сам предполагаемый виновник ДТП не является собственником автомобиля», – говорится в релизе ГУМВД, передает РИА «Новости». 

В пресс-релизе не указано, идет ли речь об участвовавшем в аварии спорткаре Audi RS6, однако источник в правоохранительных органах подтвердил, что это так.

В четверг на Садовом кольце в Москве произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пяти автомобилей, сообщалось, что одного человека зажало после аварии в машине.

Позднее источник в правоохранительных органах сообщал, что за рулем Audi RS 6 Avant, разбившейся в аварии, находился блогер Эдвард Бил (Эдуард Биль). При этом сам блогер заявляет, что за рулем был его друг, а он прибыл на место аварии, чтобы разобраться в произошедшем. Куда скрылся его приятель, блогер не знает.

Департамент транспорта позже сообщил, что машина, из-за которой произошло столкновение, свыше 400 раз нарушала скоростной режим в 2021 году. Московская полиция инициировала проверку после аварии. 



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