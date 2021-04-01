Минтруд уточнил требования к имуществу при назначении выплат на детей от трех до семи лет

При назначении пособий для детей от трех до семи лет из малоимущих семей доли в собственности меньше одной трети учитываться не будут, а для участков в сельских поселениях максимальная совокупная площадь увеличена до одного гектара, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Проект постановления доработан с учетом предложений общественного совета. Уточнены требования к имуществу. Доли в собственности меньше одной трети учитываться не будут, а для участков в сельских поселениях максимальная совокупная площадь увеличена до 1 гектара. Это делается для того, чтобы учесть все возможные жизненные ситуации, с которыми могла столкнуться семья, оказавшаяся в трудной жизненной ситуации», – передает ТАСС сообщение ведомства.

Также увеличены сроки на предоставление дополнительных сведений. Если в первой редакции гражданину отводилось пять дней, чтобы дать дополнительные данные, то теперь срок увеличен до 10 дней.

По словам министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова, на портал Госулуг уже поступило свыше 40 тыс. заявлений на перерасчет выплаты на детей от трех до семи лет.

«При этом мы постарались максимальный объем сведений, который в этой форме содержится, сделать автоматическим предзаполнением. Постепенно мы расширяем наше межведомственное взаимодействие с другими органами государственной власти, будем упрощать форму и делать предзаполнение еще более удобным для наших граждан, и постепенно ее будем сокращать», – сообщил министр.

Замглавы минтруда Алексей Скляр отметил, что с учетом изменившихся правил назначения выплат обновлена форма заявления на портале Госуслуг. Он пояснил, что гражданину нужно заполнить только те поля, которые имеют отношение к его персональной жизненной ситуации. По его словам, для большинства сведений, которые нужны для назначения выплаты, предусмотрено автозаполнение. Значительная часть данных будет проставляться автоматически или подгружаться из государственных информационных систем.

Скляр добавил, что без сбора дополнительных справок пособие будут назначать более чем для 95% его получателей. Только если в имеющихся информационных системах не будет каких-то сведений, можно будет обратиться за ними, получить справку и оформить пособие.

С 1 июня 2020 года семьи с детьми от трех до семи лет включительно получают выплаты на детей в размере половины регионального прожиточного минимума на каждого ребенка этого возраста, если среднедушевой доход семьи меньше одного регионального прожиточного минимума на человека. Средний размер пособия по стране составляет 5,5 тыс. рублей. Всего такие пособия в 2020 году были назначены для 4,7 млн детей.

Ранее правительство разъяснило правила назначения выплат на детей от трех до семи лет. Подход к назначению пособий станет адресным. Так, минтруд будет учитывать недвижимость, движимое имущество, а также проценты по вкладам в банке граждан как критерии нуждаемости при назначении выплаты детям от трех до семи лет.

Пособие, в соответствии с указом президента, будет назначаться в размере 50%, 75% и 100% от регионального прожиточного минимума. По пожеланиям регионов и общественности подход к назначению пособий станет адресным.

В ведомстве отметили, что в 2021 году пособие будет назначено в размере 75% регионального прожиточного минимума, если при выплате пособия в размере 50% регионального прожиточного минимума среднедушевой доход семьи не достигнет регионального прожиточного минимума. Пособие назначат в размере 100% регионального прожиточного минимума на ребенка, если при увеличении выплаты среднедушевые доходы в семье не поднимутся до уровня прожиточного минимума. При этом, как отметили в министерстве, те граждане, кому выплата была назначена, но по новым критериям не попадающие под категорию нуждающихся, продолжат получать ее в течение 12 месяцев с момента назначения в прежнем объеме, то есть 50% от прожиточного минимума.