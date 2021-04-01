Ирина Шейк устроила “розовую” вечеринку в честь дня рождения дочери Леи

“Как быстро растут чужие дети” — невольно вспоминаешь эту фразу, когда осознаешь, что дочке 35-летней Ирины Шейк и 46-летнего Брэдли Купера на днях исполнилось уже четыре года. 21 марта малышка отпраздновала очередной день рождения, но фотографиями с яркого во всех смыслах праздника ее звездная мама, российская супермодель Ирина Шейк, решила поделиться только сейчас. У себя в Instagram она опубликовала десяток кадров с вечеринки, сделанных как на смартфон, так и на Polaroid.

Ошибиться, что день рождения был именно у девочки, невозможно — весь декор, наряды гостей (одной из них была подруга Ирины, модель Стелла Максвелл), конфетти, воздушные шары и даже угощения были розового цвета. Причем бумажных конфетти было так много, что в какой-то момент гости стали просто в них нырять. На день рождения Мии ее мама решила надеть брючный костюм-тройку нежно-розового оттенка с жилетом на голое тело и глубоким декольте.

Модель никогда не показывает дочь в социальных сетях и даже ее день рождения не стал исключением — ни на одном кадре не видно малышку даже со спины. Ее отца, актера Брэдли Купера, кстати, тоже. Хотя снимки папарацци, на которых родители гуляют вместе с Мией, без всяких слов говорят, что бывшим супругам удалось сохранить хорошие отношения.

Ирина Шейк

Напомним, Шейк и Купер начали встречаться в 2015-м, а расстались летом 2019 года. Экс-супруги воспитывает дочь Лею, которая родилась в марте 2017-го. Пара несколько лет не комментировала свой разрыв, а первое время их поклонники подозревали виновной в этом коллегу Купера по фильму “Звезда родилась” Леди Гагу. Но эти слухи оказались лишь слухами — сейчас Гага счастлива с Майклом Полански. Потом ему приписывали роман с актрисой Аной де Армас (которая уже успела за это время повстречаться и расстаться с Беном Аффлеком), но Брэдли до сих пор официально свободен.

Ирина Шейк довольно редко дает интервью и еще реже говорит в них о личной жизни. Последний раз модель что-либо рассказывала о 4-летней дочери Лее в мае прошлого года — тогда Ирина стала гостьей прямого Instagram-эфира в аккаунте российского Vogue. И только в интервью для cover-истории американского Elle в начале марта этого года Шейк объяснила, почему так редко говорит о дочери и особенно о отношениях с Брэдли:

Мои прошлые отношения — это то, что принадлежит только мне, и это личное. Это просто часть меня, которую я не хочу ни с кем делить.

Также в этом интервью Ирина приоткрыла завесу их нынешних взаимоотношений с Брэдли (при этом о своем романе с арт-дилером Вито Шнабелем она не сказала ни слова):

Брэдли — самый замечательный отец! Я никогда не понимала термин “совместная опека”. Когда я со своей дочерью, я на 100% мама, а когда она со своим папой, то он на 100% ее папа. Совместное воспитание — это просто воспитание ребенка.

Стелла Максвелл