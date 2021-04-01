Тупиковая ветка развития

Во Владивостоке ждут отставки градоначальника, который за четыре месяца после ледяного дождя не смог вывезти с улиц бурелом.

Больше четырех месяцев столица Приморья выглядит очень потрепанной. Почти ежедневно мэрия Владивостока отчитывается о том, сколько кубометров упавших во время ледяного дождя веток и деревьев вывозятся с улиц. Горожане первое время входили в положение, а потом стали задавать вопросы: сколько еще времени должно пройти, чтобы бурелом перестал «радовать глаз»?

Фото: пресс-служба мэрии Владивостока

Напомним, 19 ноября во Владивостоке прошел ледяной дождь. В результате несколько дней был перекрыт Русский мост, соединяющий материковую часть города с островом Русский, ограничено движение в центре города под Золотым мостом, десятки тысяч человек остались без света, воды, отопления, интернета, оборванные провода валялись на дорогах и тротуарах. А сотни и даже тысячи деревьев и веток, покрывшись толстым слоем льда, согнулись, треснули и сломались.

Ванты мостов очистили ото льда, провода убрали, поваленные вышки починили, коммунальные услуги вернулись в дома. А ветки до сих пор на месте. Не говоря уже об искореженных деревьях.

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Они тянутся к небу, словно застывшие скелеты, стоят вдоль дорог, как мертвые с косами.

И уже непонятно, что зазеленеет с приходом тепла, а что так и останется мертвым. В апреле в городе собираются сажать деревья и цветы.

Когда стало понятно, что мэрия с уборкой не справляется, в бой пошла тяжелая артиллерия — субботники. В прошлом году люди наводили чистоту 28 ноября. Мэрия сообщала об участии в акции 4500 горожан, правительство — 2600. Не договорились, бывает.

Первая в текущем году генеральная уборка прошла 6 марта, в предпраздничную субботу. Чиновники на общественные работы вышли буквально по разнарядке, а кое-кто из государевых людей прибирался в городских парках и в будни. По сообщению администрации, вышло более 2000 человек. «Общими усилиями с улиц Владивостока удалось вывезти 1196 кубических метров веток и порубочных остатков», — сообщали в мэрии. Оранжевые КамАЗы действительно в последнее время снуют то тут, то там. А где они раньше были, удивляются горожане.

— Да мы бы поверили, что администрация очень старается. Но, видите ли, ездим сами по этим улицам и новости читаем. До середины февраля никто не чесался, а тут забегали. И до сих пор работы очень много, — рассказывает жительница улицы 50 лет ВЛКСМ Алена. — Впечатление такое, что кто-то дал волшебного пенделя градоначальнику. А тут еще и слухи о его скорой отставке. В общем, или мэр уберет ветки, или губернатор уберет мэра.

И действительно, лишь 18 февраля (прошло три месяца!) глава Владивостока Олег Гуменюк понял, что своими силами тут не справиться, и поручил подчиненным в кратчайшие сроки привлечь к вывозу веток подрядчиков в помощь «Содержанию городских территорий». Быстро провели торги и «подтянули» частников.

Фото: пресс-служба мэрии Владивостока

С тех пор понеслось: день через день мы читаем о том, сколько порубочных остатков ликвидирует дорожная служба «Содержание городских территорий». «Каждый день с улиц города вывозят около 300 кубометров веток. Это 30 и более КамАЗов», — рассказали в мэрии 17 марта (на выходных по 2000 кубометров древесины вывозят). В этот день временно приостановил работу полигон на Холмистой. Измельчитель веток (его в январе используют и для измельчения выброшенных новогодних елок) не выдержал объемов. Сложно выдержать, если сначала ему «скармливали» по три веточки, а потом — тоннами.

Последний, кажется, гвоздь в крышку гроба стараний мэрии внезапно вбил на днях губернатор Олег Кожемяко, чьим ставленником является Гуменюк. Он проехался по адресам, которые ему прислали владивостокцы в директ «Инстаграма» (это вообще у нас лучший способ быстро «достучаться до небес»).

«На Карьерной ветки после ледяного дождя лежат вдоль всей улицы. Мешают движению. На Красного Знамени, 7 у «Дальпресса» просто завал из поломанных деревьев. На Посьетской, 43 ветки со строительным мусором вывалились на дорогу. И так далее… Да, после ледяного дождя осталось очень много веток. Но ведь прошло уже четыре месяца, и время навести порядок было…» — написал Кожемяко, добавив ко всему прочему, что от горожан поступает много жалоб на плохие дороги.

И во всей истории с уборкой города после ноябрьского апокалипсиса это выступление — самое необычное. Доселе критика в адрес мэра хоть и была, но не жесткая. А за все просчеты лишались своих мест чиновники помельче. Как это было, например, с вице-мэром Сергеем Русских, который после скандала с установкой на центральной площади гранитных лавочек, урн и вазона, похожих на атрибуты «Ритуала», отправился в отставку (с недавнего времени работает заместителем министра промышленности и торговли Приморского края). Или с курирующим внутреннюю политику вице-мэром Константином Стоценко (сразу же вернулся в мэрию на должность референта). Или с «транспортным» вице-мэром Владимиром Черепковым, который недавно успел дать несколько интервью, обличающих транспортную политику бывшего босса. Или с первым вице-мэром Ольгой Козерацкой — она в том числе курировала строительство детских садов, которое сильно затянулось, и ушла в отставку по собственному желанию после начавшихся проверок прокуратуры. А лично мэру все это время сходили с рук и нарушения, и недовольство горожан.

…28 марта исполнилось два года, как Олег Гуменюк занимает пост городского головы. И в последний месяц околополитическая среда приморской столицы говорит о его отставке как о деле решенном, причем, рассказывают в «белом доме», ликвидация последствий ледяного дождя — одна из главных причин возможного мэрского исхода. Источники с изрядной долей уверенности называют фамилию следующего градоначальника — им станет в ходе непрямых выборов Константин Шестаков, он сейчас занимает должность вице-губернатора.

Валерия Федоренко

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