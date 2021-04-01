Суд открыл дело о банкротстве компании “Индустриальный союз Донбасса”

Хозяйственный суд Донецкой области 31 марта открыл производство по делу №905/ 2199/20 о банкротстве украинского металлургического холдинга “Индустриальный союз Донбасса.

Инициатор процедуры – компания Indumet S.A. (Люксембург), которую народный депутат, бывший владелец корпорации Сергей Тарута (миноритарий ИСД) связывал с российской госкорпорацией ВЕБ.РФ (фактический мажоритарий ИСД). Об этом сообщило издание Finbalance.

В 2010 году мажоритарным акционерами группы ИСД стали структуры, близкие к российской госкорпорации “Внешэкономбанк”. Среди миноритариев “ИСД” Сергей – Тарута и Олег Мкртчан.

В 2013 году Тарута оценивал долг ИСД перед западными банками на $2,5 млрд.

С 2014 года крупнейшие заводы ИСД находятся в не подконтрольной правительству Украины части Донбасса, их рыночная стоимость близка к нулю, писала “Немецкая волна”.

Экс-партнер Таруты и Олег Мкртчан в 2014 году отказался от украинского гражданства и получил российское. В 2019 году суд в Москве признал его виновным в мошенничестве в особо крупном размере и приговорил к девяти годам колонии.

В 2017 году ИСД заявил о полной утрате контроля над Алчевским металлургическим комбинатом, коксохимическим заводом “Алчевсккокс” и предприятием “Экоэнергия” из оккупированного Алчевска Луганской области.

В корпорции заявляли, что до последнего времени при поддержке акционеров эти предприятия выплачивали все налоги и обязательные платежи в бюджеты Украины различных уровней.

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