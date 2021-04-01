 

Государственное финансирование партии “Слуга народа” возобновили

01.04.2021, 17:20, Новости дня
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Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) возобновило государственное финансирование партии “Слуга народа. Об этом сообщает пресс-служба агентства. 

“По результатам проверки уточняющих отчетов партии “Слуга народа” за I и II кварталы 2020 года НАПК возобновило государственное финансирование уставной деятельности политической партии”, – говорится в сообщении. Приказ о возобновлении финансирования датируется 26 марта. 

В марте НАПК утвердило 32 вывода по результатам анализа отчетов политических партий. В отчетах семи партий были выявлены признаки административных нарушений:  

Также в прошлом месяце агентство передало в Нацполицию сообщение о признаках уголовных преступлений в отчетах таких политических партий: Блок Вилкула  “Украинская перспектива”, “Конгресс украинских националистов”, “Слуга народа”, “Блок Кернеса – Успешный Харьков”.

В начале марта НАПК приостановило государственное финансирование “Слуги народа” из-за признаков уголовных преступлений в отчетах. Ранее журналисты-расследователи Bihus.info обнаружили, что в 2019 году партию финансировали фирмы с признаками фиктивности, связанные с Олегом Семеновым, советником председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера – фигуранта по делу об убийстве активистки Екатерины Гандзюк.

Глава партии, нардеп Александр Корниенко заявил, что в отчетах нет признаков уголовных нарушений, есть только технические недостатки. Он анонсировал, что в третьем квартале партия обнародует финансовый отчет, где укажет всех своих спонсоров.

Аналитики движения “Чесно” в январе подсчитали, что большая часть государственного финансирования в этом году в размере 345,8 млн грн предусмотрена для партии “Слуга народа”. На втором месте находится “Оппозиционная платформа – За жизнь” (104,6 млн грн), а на третьем – “Европейская солидарность” (99,7 млн грн). 

В 2020-2021 годах НАПК выявляло грубые нарушения и приостанавливало госфинансирование и других партий – “Батьківщини” и “Голоса”. В марте 2021 года руководители всех фракций парламента подали в Раду законопроект, лишающий НАПК права выявлять фиктивные расходы партий.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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