Литвин: ОПЗЖ сидит обосранная и переживает каждую пятницу, чтобы еще кому-то не досталось санкций. Путину сломали политическую и медийную работу в Украине

Читаю новости о том, что Путин стягивает войска к границам. И знаете, а ведь это комплимент для нас. Зачем ему войска сейчас? Потому что у него нет больше никакого другого инструмента влияния на Украину и никакого шанса договориться с Западом.

Ему сломали возможности для политической и медийной работы в Украине, лишив Медведчука соответствующих инструментов. ОПЗЖ сидит обосранная и переживает каждую пятницу, чтобы еще кому-то не досталось санкций. Старые схематозы не работают, новых нет. Шанса как-то политически удовлетворить интересы России в Украине нет даже в случае досрочных выборов.

На Западе также очевидно, что администрация Байдена просто не даст никому восстановить отношения с Путиным, если даже кто-то и захочет. Он снова полез за оружием, и это же очевидное признание его политической несостоятельности. А значит, это и признание нашей силы как общества, и Запада – как системы.

У нас у многих есть большая эмоциональная зависимость от негатива и самоуничижения, пока не будет слов похвалы откуда-то из-за рубежа. Но важно также и самим о себе осознавать, что мафия из Москвы снова решила побыковать оружием, потому что мы живем собственным интересом и собственной эмоцией, а не их интересом и не их эмоцией. Как бы нам о нас же ни врали, в том числе и некоторые деятели в нашем доме, нашу силу надо осознавать.

Источник: Дмитро Литвин / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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