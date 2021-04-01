“Труселя, что надо”. Жена Петросяна удивила хулиганским образом

32-летняя супруга 75-летнего российского юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова 1 марта в Instagram разместила фото, на котором запечатлена со спины в брючном трикотажном костюме телесного цвета.

Особенностью наряда жены юмориста является узор в виде красных трусов на задней нижней части пуловера, благодаря которому при беглом взгляде создается иллюзия голого тела в белье. На лицевой стороне наряда в районе груди изображены фрукты.

Скриншот: bruhunova / Instagram

“Спонсор всех обернувшихся – мой новый свитер”, – написала супруга Петросяна.

“Труселя, что надо”, – отреагировали на фото наряда фолловеры.

“По-хулигански”, – оценили образ Брухуновой пользователи сети.

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Публикация от Татьяна Брухунова (@bruhunova)

Петросян и Брухунова тайно поженились в декабре 2019 года. 13 марта 2020 года у пары родился сын Ваган. Осенью того же года супруги впервые подтвердили свои отношения и показали сына.

Ваган – первый ребенок для Брухуновой и второй для Петросяна. Старшая дочь юмориста Викторина родилась в 1968 году. У нее есть двое сыновей и внук. Артист не поддерживает отношения с 52-летней дочерью.

До брака с Брухуновой шоумен был женат на коллеге Елене Степаненко. Пара зарегистрировала брак в 1985 году, а в ноябре 2018 года суд расторг их союз.

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