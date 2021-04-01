Bild – лекарство от рассеянности — жительница Германии вживила себе чип, чтобы не забывать ключи и кошелёк

Фермер из Германии решила последовать примеру собственных домашних животных и вживить себе под кожу чип, передаёт Bild. С его помощью Джулиана фон дер Ое открывает входную дверь, оплачивает покупки и включает компьютер. Своё решение она объяснила рассеянностью и забывчивостью. По её словам, после имплантации её повседневная жизнь стала проще, и она хотела бы хранить под кожей ещё больше информации.

С помощью микрочипов-имплантатов под кожей фермер Джулиана фон дер Ое может открыть свою входную дверь, оплатить покупки, включить компьютер и даже открыть автоматическую кормушку для своей старой кошки.

ДЖУЛИАНА ФОН ДЕР ОЕ, фермер: К решению об имплантации микрочипов меня подтолкнула моя рассеянность. Я часто забывала ключи и не могла попасть к себе домой, постоянно забывала кошелёк.

Владельцы животных давно знают о микрочипах. Её ослы, лошади и кошки также чипированы. Полтора года назад она приняла решение вживить чип и себе.

ДЖУЛИАНА ФОН ДЕР ОЕ, фермер: Процесс имплантации на самом деле относительно прост. Это происходит с помощью шприца, иглы, которую вставляют, примерно как при сдаче крови, а затем чип просто вживляется неглубоко под кожу, если вы этого хотите. Это относительно безболезненно, и всё происходит мгновенно. Вживление другого имплантата было более трудоёмким. Это чип для оплаты, для его имплантации необходимо было немного надрезать кожу, но это тоже не проблема.

В данный момент чип от банковской карты под кожей не работает из-за гематомы. Но обычно при оплате покупок он функционирует без перебоев.

ДЖУЛИАНА ФОН ДЕР ОЕ, фермер: В супермаркете на меня чаще стали смотреть, и я, конечно, замечаю разнообразные реакции. Кто-то в полном восторге и хотел бы немедленно вживить себе что-то подобное, а есть те, кто говорит, что никогда не сможет себе такое представить.

Джулиана фон дер Ое чувствует, что у неё под кожей находятся микрочипы, но её это не беспокоит.

ДЖУЛИАНА ФОН ДЕР ОЕ, фермер: Я, конечно, замечаю, что у меня есть микрочипы, я чаще глажу это место. Я рада, что я их ощущаю, потому что знаю: они остались на правильном месте. Это тоже очень страшно, потому что на самом деле они полностью интегрированы в мою повседневную жизнь.

Благодаря микрочипам-имплантатам её повседневная жизнь стала проще. Джулиана отмечает, что скептики, наверное, держатся теперь от неё подальше. Она хотела бы, чтобы под её кожей хранилось ещё больше информации.

Дата выхода в эфир 30 марта 2021 года.