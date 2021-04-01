 

CBS – «общение без похмелья» — в США растёт спрос на безалкогольные аналоги популярных напитков

01.04.2021, 17:14, Новости дня
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Всё больше американцев отказываются от алкоголя в пользу его безалкогольных аналогов, пишет CBS News. С ростом спроса растёт и предложение — всё больше компаний выпускают безалкогольные пиво, вино, джин и даже текилу, которые уже взяли на вооружение владельцы баров.

Смягчение ограничительных мер, введённых для сдерживания распространения коронавируса, позволяет всё большему числу баров по всей стране вновь открывать свои двери. Помимо пива, вина и алкогольных коктейлей множество заведений предлагают своим посетителям что-то новенькое. С репортажем корреспондент CBS News Даня Баккус.

В баре Sans в Остине, штат Техас, звучит живая музыка и выпивают посетители.

КРИС МАРШАЛЛ, владелец Sans: Заведение выглядит, как бар, здесь играет музыка, как в баре, но чем-то мы всё же отличаемся.

По словам владельца Криса Маршалла, его заведение отличается от остальных баров своими коктейлями — в них нет алкоголя.

КРИС МАРШАЛЛ: 75 процентов постоянных посетителей Sans не отказываются от алкоголя в принципе и не находятся на реабилитации. Множество людей просто хотят сократить потребление алкоголя, многие просто хотят общаться без похмелья.

ДАНЯ БАККУС, корреспондент CBS News: Несколько лет назад стала набирать популярность акция «Сухой январь», за ней последовали «Сухой июль» и «Трезвый октябрь». А теперь ряд компаний извлекают из этой тенденции выгоду.

За последние несколько лет был выпущен целый ряд безалкогольных аналогов алкогольным напиткам, и в продаже появляется всё больше вариантов, например, Zero Proof джин и текила.

Джошуа Джексон использует их для приготовления безалкогольных коктейлей в принадлежащем ему Ocean Beach кафе в Сан-Франциско, где также представлено множество вариантов безалкогольного пива.

ДЖОШУА ДЖЕКСОН, владелец Ocean Beach кафе: Люди приходят и спрашивают, есть ли у нас безалкогольный светлый эль. Я отвечаю, что у нас он лучший.

По данным компании, занимающейся исследованием рынка алкогольных напитков, IWSR, спрос на безалкогольные или слабоалкогольные пиво, вино и другие напитки растёт больше, нежели потребление алкоголя.

БРЭНДИ РЭНД, главный директор IWSR по маркетингу: В том, что касается нынешней потребительской тенденции, сокращение потребления алкоголя стало частью повседневной жизни.

Это позволяет людям общаться, сохраняя голову ясной.

ПОСЕТИТЕЛЬНИЦА БАРА: Я просыпаюсь без головной боли.

И это лишь одна из причин, по которой тенденция, как ожидается, продолжит набирать обороты.

Даня Баккус, CBS News, Лос-Анджелес.

Дата выхода в эфир 30 марта 2021 года.



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