Сценарист исключил появление симпатий к образу маньяка Нагиева в сериале «Чикатило»

Сценарист российской драмы «Чикатило», повествующей об одном из самых известных маньяков, Алексей Гравицкий полагает, что герой Дмитрия Нагиева не вызывает симпатии и улыбок у зрителей. Сам он его образ считает «неприятным», но актер, тем не менее, с задачей своей справился.

Для отечественных зрителей неожиданностью стало то, что роль маньяка Андрея Чикатило исполнит Дмитрий Нагиев. До этого он в основном играл положительных или комедийных персонажей, поэтому вызывал симпатию у поклонников. Даже образ убийцы-маньяка мог вызвать не отторжение, а сопереживание. Но сценарист Алексей Гравицкий опроверг эти заявления.

Он несколько месяцев работал над написанием сценария, ежедневно просматривая документальную хронику, способную свести с ума человека. Поэтому изначально роль писалась не под конкретного актера, создавался определенный персонаж со своим характером. По мнению Гравицкого, Нагиеву, несмотря на свое амплуа, удалось вписаться в роль так, что кроме отвращения он у зрителей ничего не вызывал.

Источник: www.starhit.ru