 

Ученые связали высокий уровень тестостерона с риском развития меланомы

01.04.2021, 17:12, Разное
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Впервые ученым удалось доказать, что высокий уровень тестостерона значительно повышает риски развития меланомы. Ранее этот мужской гормон связывали с раком простаты, груди и патологией эндометрия.
Исследование проводилось при поддержке британского фонда Cancer Research UK. Результаты эксперимента показали, что в течение всей жизни каждому 36-британцу и 47-й британке будет поставлен диагноз меланома. При этом показатели можно сократить на 86%, если не пользоваться услугами соляриев и не находиться долго под Солнцем. Все остальные случаи будут связаны с высоким уровнем тестостерона и генетической предрасположенностью.

Ученые уже предполагали, что избыток тестостерона приводит к развитию онкологических заболеваний. Но в последнем исследовании они получили более очевидные доказательства связи между мужским гормоном и меланомой. Однако некоторые эксперты все же скептически относятся к таким утверждениям. Они считают, что необходимы контрольные исследования, которые либо подтвердят полученные результаты, либо их опровергнут.

Источник: www.mn.ru



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