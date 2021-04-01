Ученые связали высокий уровень тестостерона с риском развития меланомы

Впервые ученым удалось доказать, что высокий уровень тестостерона значительно повышает риски развития меланомы. Ранее этот мужской гормон связывали с раком простаты, груди и патологией эндометрия.

Исследование проводилось при поддержке британского фонда Cancer Research UK. Результаты эксперимента показали, что в течение всей жизни каждому 36-британцу и 47-й британке будет поставлен диагноз меланома. При этом показатели можно сократить на 86%, если не пользоваться услугами соляриев и не находиться долго под Солнцем. Все остальные случаи будут связаны с высоким уровнем тестостерона и генетической предрасположенностью.

Ученые уже предполагали, что избыток тестостерона приводит к развитию онкологических заболеваний. Но в последнем исследовании они получили более очевидные доказательства связи между мужским гормоном и меланомой. Однако некоторые эксперты все же скептически относятся к таким утверждениям. Они считают, что необходимы контрольные исследования, которые либо подтвердят полученные результаты, либо их опровергнут.

Источник: www.mn.ru