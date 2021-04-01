 

Юрий Лоза в день рождения Сергея Лазарева усомнился в его творческой деятельности

01.04.2021, 17:12, Разное
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Российский композитор Юрий Лоза поздравил певца Сергея Лазарева с днем рождения, заявив, что не считает его деятельность творчеством. По мнению музыкального исполнителя, 38-летний артист эстрады всего лишь поет песни, а не создает что-то новое.
Юрий Лоза понимает под творчеством процесс создания чего-то нового, отсутствовавшего до появления уникального объекта культуры. В пример он привел создание скульптуры. Когда-то их не было, но человек додумался и слепил фигуру, став творцом. А Сергей Лазарев ничего не создает, он всего лишь исполняет композиции, что является другой стороной культуры.

При этом Юрий Лоза не умаляет заслуги 38-летнего Сергея Лазарева, успевшего дважды выступить на конкурсе «Евровидение» в 2016 и 2019 годах. Кроме того, он уверен, что весь мир знаком с его деятельностью. Поэтому он присоединился к поздравлениям коллег, среди которых отметился певец Дмитрий Маликов.

Источник: riafan.ru



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