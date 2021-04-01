 

Лавров назвал возмутительными слова Байдена о Путине: Беспрецедентная риторика

01.04.2021, 17:10, Разное
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Американский лидер ранее опустился до оскорблений в адрес российского коллеги. Джо Байден назвал Владимира Путина “убийцей” и заявил о попытках России помешать его победе на выборах в прошлом году. Глава Белого дома пообещал привлечь Москву к ответственности.

Нападки президента США прокомментировал глава МИД России Сергей Лавров. В эфире программы “Большая игра” на Первом канале он назвал слова Байдена неприемлемыми. “Возмутительная, беспрецедентная риторика”, – заявил глава внешнеполитического ведомства.

По словам Лаврова, кризис в отношениях России и Америки начался еще при администрации 44-го президента Штатов Барака Обамы. Его преемник Дональд Трамп хотел помириться с Кремлем, но все попытки не были успешны. Министр связал это с разрушением системы сдерживания в стратегической сфере.

Ответ Путина глава МИД описал как вежливый и дипломатичный. Президент России пожелал Байдену здоровья и предложил ему встретиться в режиме онлайн и обсудить все волнующие вопросы. Американский лидер ответил коллеге отказом, сославшись на сильную занятость.

Ранее Сергей Лавров заявил, что отношения России и Евросоюза “разорваны в клочья”. Министр подчеркнул, что от сотрудничества Запада с Москвой ничего не осталось. Подробнее об этом Вы можете прочитать здесь.



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