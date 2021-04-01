Подросток воскрес за несколько часов до отправки на органы

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01.04.2021, 17:10, Разное
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Уникальный случай произошёл в британском Стаффордшире. Считавшийся мёртвым подросток ожил на операционном столе в морге.

Известно, что парня сбил автомобиль, из-за чего он получил очень серьёзные травмы. Представители экстренных служб сообщили, что юноша не подавал признаков жизни и после ДТП его мозг фактически умер. Родственники дали согласие на использование тела подростка в качестве донора, после чего хирурги начали готовить операцию для отправки его на органы. Однако за несколько часов до её начала парень неожиданно очнулся и начал моргать, а вскоре и вовсе смог самостоятельно дышать. В настоящее время он продолжает восстанавливаться и уже может двигать некоторыми частями тела, а родные и близкие до сих пор не могут поверить своему счастью, сообщает РИА ФАН.



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