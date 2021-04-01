 

Верховный суд отказался отменять масочный режим в России

01.04.2021, 16:48, Новости дня
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Верховный суд РФ отклонил коллективный иск почти полутора тысяч человек из разных регионов, которые требовали отменить обязательное ношение масок.

«В удовлетворении исковых требований отказать», – передает РИА «Новости», ссылаясь на решение суда. Таким образом, суд отклонил коллективный иск почти полутора тысяч человек из разных регионов, которые требовали отменить общероссийскую норму об обязательном ношении масок.

По словам представителя истцов Александра Саверского, маски вредят здоровью людей, страдающих, например, астмой, негативно влияет на людей с когнитивными нарушениями и на переживших хирургическое вмешательство на лице.  Кроме того, юрист отметил, что глухие люди «лишены таким образом возможности читать по губам». Также Саверский считает, что маски создают ложное чувство безопасности, «из-за чего люди могут пренебрегать другими средствами профилактики», и сообщил о «медицинской диктатуре, где право на здоровье подавляет остальные гражданские права».

Ответчиком выступал Роспотребнадзор, представитель которого выступила против  удовлетворения иска, указав, что нормы изданы в рамках полномочий главного санитарного врача и не нарушают прав граждан. Доказательства истцов она назвала субъективными, отметив, что услышала лишь эмоции. Ее мнение поддержала представитель Генпрокуратуры.

Напомним, иск был подан группой в составе из 27 человек, в числе которых три доктора медицинских наук и активисты. По их мнению, масочный режим повлек за собой массовое нарушение прав и вред здоровью для населения.

Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил, что россияне никогда не смогут отказаться от ношения масок, это должно стать частью культуры, поскольку сезонность гриппа и ОРВИ никто не отменял.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что переболевшие коронавирусом и привитые должны носить маску, поскольку человек с антителами к COVID-19 может быть носителем вируса.



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