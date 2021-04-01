World Athletics утвердила выдачу российским спортсменам нейтрального статуса

За оформление нейтрального статуса российским легкоатлетам старше 20 лет необходимо будет заплатить 250 долларов, спортсменам до 20 лет – 100 долларов, для участия в Олимпиаде в Токио атлеты должны подать заявки до 7 июня, соответствующие требования опубликовала Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics).

Заявки от российских атлетов на получение нейтрального статуса будут рассмотрены только с приложенными официальными письмами от Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА). В документах должна содержаться полная информация о спортсмене. Кроме того, легкоатлет за последние 12 месяцев должен входить в пул допинг-тестирования, передает ТАСС.

Спортсменов, которые будут участвовать в Олимпийских играх или чемпионатах мира, должны подтвердить прохождение как минимум трех внесоревновательных допинг-тестов за 10 месяцев до начала соревнований.

Российские легкоатлеты должны подать заявки на получение нейтрального статуса для участия Олимпиаде в Токио до 7 июня.

18 марта совет World Athletics разрешил российским спортсменам выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе. Спортсмены не смогут выступать под российским флагом по причине дисквалификации национальной федерации. Уточняется, что 2021 году статусы, дающие право выступать на крупных международных соревнованиях могут получить не более 10 спортсменов без права замены.

Напомним, в марте 2020 года Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics) оштрафовала Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА) на 10 млн долларов из-за допингового скандала. В World Athletics заявляли, что российские спортсмены не смогут участвовать в международных соревнованиях под нейтральным статусом, пока ВФЛА не выплатит штраф.