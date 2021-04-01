Мнение: Ад пуст, все демоны здесь.
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Верить, или не верить что Земля налетит на небесную ось, это право каждого индивида в отдельности.
Новый удар по рублю. Что ожидает рынок?, – очередной прогноз от оракулов, хотя, нечто познавательное для общего саморазвития имеется.
Нет в нём самого главного, древнего как Мир, всё то, что должно произойти – обязательно произойдёт. Тчк.
Large Visitor Globe
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Источник: Достало
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