 

Мнение: Ад пуст, все демоны здесь.

01.04.2021, 16:42, Разное
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Верить, или не верить что Земля налетит на небесную ось, это право каждого индивида в отдельности.
Новый удар по рублю. Что ожидает рынок?, – очередной прогноз от оракулов, хотя, нечто познавательное для общего саморазвития имеется.
Нет в нём самого главного, древнего как Мир, всё то, что должно произойти – обязательно произойдёт. Тчк.

Large Visitor Globe

Источник: Достало



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