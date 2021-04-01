Познера и его гостей оштрафовали в Грузии за нарушение карантина

Российского журналиста Владимира Познера и часть его гостей оштрафовали вечером 31 марта за нарушение правил изоляции и карантина в Грузии. Об этом сообщили в МВД Грузии, опубликовав квитанцию со штрафом для Познера на грузинском языке.

“Эхо Кавказа” отметило, что из квитанции следует, что сегодня ночью, в 3.31 по тбилисскому времени (2.31 по Киеву) телеведущего оштрафовали на 2 тыс. лари (около $590).

Сотрудники департамента патрульной полиции по факту нарушения правил изоляции и карантина, по ст. 42 (10) Кодекса об административных правонарушениях оштрафовали 32 человека. Все штрафы были оплачены, после чего они покинули страну, говорится в заявлении МВД.

Сам журналист говорил “РИА Новости”, что его не оштрафовали в Грузии за нарушение карантинных мер. Он уже вернулся в Москву. Никто не был оштрафован вообще, ответил телеведущий на вопрос по поводу штрафов.

Познер приехал в столицу Грузии Тбилиси, чтобы отметить день рождения, 1 апреля ему исполнилось 87 лет. Вечером в среду, 31 марта, возле гостиницы Vinotel Boutique Hotel, где остановились журналист и его гости, начались протесты. Демонстранты утверждали, что в Грузию не может приехать человек, который не считает Абхазию частью страны.

Телеканал “Рустави-2” 1 апреля сообщил, что Познер покинул Грузию раньше намеченного срока.

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