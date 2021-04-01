Кравчук: Отказ России от встречи в нормандском формате будет означать, что она хочет войны

Отказ властей России от встречи в нормандском формате будет означать, что Москва хочет продолжения войны. Об этом в эфире телеканала “Украина 24” заявил глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук, комментируя прошедшее заседание ТКГ, на котором из-за позиции РФ не удалось договориться о прекращении огня.

“И канцлер Германии, и президент Франции, несколько раз заявлял президент Украины (даже говорил о возможных встречах с каждым из четверки) – все вместе выступают за такой сценарий. Остается одна Россия, которая против. Она вчера заявила словами [полномочного представителя президента России Бориса] Грызлова, что не хочет возвращаться к режиму тишины. Если она заявит, что не хочет возвращаться и к проведению нормандской встречи, тогда возникает вопрос: а чего же, в конце концов, Россия хочет? Вывод будет один – войны”, – подчеркнул Кравчук.

Он отметил, что украинская делегация продолжит добиваться прекращения огня на востоке страны.

“Мы предлагали и будем предлагать действия, предложения, шаги, чтобы показывать: для Украины нет ничего более важного, чем прекращение войны на Донбассе. И первый шаг – это возвращение к режиму тишины”, – заявил Кравчук.

По его словам, на следующем заседании ТКГ, которое состоится 14 апреля, Украина будет инициировать введение “пасхального перемирия” на Донбассе.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

В частности, 26 марта 2021 года в районе поселка Шумы Донецкой области незаконные вооруженные формирования России открыли огонь по украинским позициям, в результате чего погибло четверо военнослужащих, включая подполковника Сергея Коваля, еще двое получили ранения. В день обстрела штаб ООС сообщал, что оккупанты вели огонь из минометов, крупнокалиберных пулеметов и автоматических станковых гранатометов.

30 марта на внеочередном заседании Верховной Рады главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак уточнил, что украинские военные погибли возле Шумов в результате снайперского огня. Главнокомандующий ВСУ отмечал, что Россия наращивает военное присутствие возле границы с Украиной на юге, востоке и севере.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.

В Париже 9 декабря 2019 года состоялся последний саммит лидеров “Нормандской четверки”. В его итоговом коммюнике указано, что стороны договорились о прекращении огня, открытии новых пунктов пропуска, обмене удерживаемыми лицами по формуле “всех на всех” до 31 декабря 2019 года, разведении сил и средств на трех новых участках на Донбассе, продлении на год действия закона “Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей” и расширении мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Договоренности были выполнены частично. Ожидалось, что следующий саммит состоится в 2020 году, однако этого не произошло.

12 января 2021 года в Берлине состоялись первые в этом году переговоры советников лидеров “Нормандской четверки”. Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак по итогам встречи заявил, что “похвастаться нечем”.

Кравчук сообщал о подготовке встречи лидеров “Нормандской четверки” в апреле, но в Кремле это опровергли. 9 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если саммит не состоится, он готов встретиться с лидерами “Нормандской четверки” по отдельности.

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