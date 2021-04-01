Кулеба о наращивании военного присутствия России возле границ Украины: ОБСЕ должна пристально следить за действиями РФ

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время телефонного разговора с генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Шмид призвал организацию пристально следить за действиями РФ. Об этом 1 апреля сообщает пресс-служба МИД Украины.

Учитывая данные о наращивании концентрации российских войск в непосредственной близости от Украины, Кулеба заявил о важности открытия дополнительных передовых патрульных баз ОБСЕ вдоль неконтролируемого участка российско-украинской границы.

“ОБСЕ должна пристально следить за действиями РФ”, – подчеркнул Кулеба.

Министр проинформировал собеседницу об ухудшении ситуации с безопасностью в Донецкой и Луганской областях, а также в Крыму из-за нежелания России придерживаться режима прекращения огня на Донбассе.

Также Кулеба приветствовал решение о продлении мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине еще на один год.

“Продолжение мандата СММ особенно важно на фоне обострения ситуации с безопасностью, которое устроила Россия. Мониторы ОБСЕ, способные все видеть и слышать, сейчас как никогда нужны в Донецкой и Луганской областях”, – резюмировал министр.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

В частности, 26 марта 2021 года в районе поселка Шумы Донецкой области незаконные вооруженные формирования России открыли огонь по украинским позициям, в результате чего погибло четверо военнослужащих, включая подполковника Сергея Коваля, еще двое получили ранения. В день обстрела штаб ООС сообщал, что оккупанты вели огонь из минометов, крупнокалиберных пулеметов и автоматических станковых гранатометов.

30 марта на внеочередном заседании Верховной Рады главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак уточнил, что украинские военные погибли возле Шумов в результате снайперского огня. Главнокомандующий ВСУ отмечал, что Россия наращивает военное присутствие возле границы с Украиной на юге, востоке и севере.

31 марта российская делегация в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе проигнорировала предложение главы украинской делегации в ТКГ Леонида Кравчука о прекращении огня с 1 апреля.

Сегодня украинская разведка сообщила, что РФ готова к эскалации ситуации а Донбассе, не исключается также попытка продвижения оккупантов вглубь Украины.

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