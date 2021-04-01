Президент Германии вакцинировался от коронавируса препаратом AstraZeneca

Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер сделал прививику от коронавируса препаратом AstraZeneca. Об этом 1 апреля сообщила его пресс-служба.

Прививку президенту сделали в больнице Бундесвера в Берлине.

“Я доверяю вакцинам, одобренным в Германии. Сегодня я получил свою первую прививку Astrazeneca. Вакцинация – это решающий шаг на пути к выходу из пандемии. Воспользуйтесь возможностями. Примите участие!” – заявил он после вакцинации.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на 1 апреля в Германии коронавирус подтвердили у 2,8 млн человек, умерло 76,6 тыс. пациентов, сообщает американский Университет Джонса Хопкинса.

По данным агентства Bloomberg, в Германии сделали почти 13,5 млн прививок от коронавируса.

Более 10 стран заявляли о приостановке применения вакцины от коронавируса AstraZeneca или отдельных ее партий. В некоторых странах появились сообщения о случаях тромбоза у пациентов, которые получили вакцину. Другие государства заявляли, что таких случаев не фиксировали, однако приостанавливают вакцинацию этим препаратом в качестве меры предосторожности.

Комитет по оценке рисков фармаконадзора ЕМА 18 марта отмечал, что преимущества вакцины AstraZeneca в борьбе с коронавирусной инфекцией все еще перевешивают риски. Такие выводы были сделаны после завершения предварительного рассмотрения сообщений о тромбах у людей, привитых вакциной AstraZeneca.

Подобное заявление 18 марта сделали в британском Агентстве по регулированию лекарственных средств и медицинских изделий, а 19 марта – во Всемирной организации здравоохранения. После этого страны начали возобновлять вакцинацию препаратом AstraZeneca.

По данным EMA, клинические исследования вакцины от коронавируса AstraZeneca показали, что она эффективна в предотвращении COVID-19 у людей от 18 лет. Сперва эффективность вакцины установили на уровне около 60%, но в марте AstraZeneca обновила свое исследование и подняла эффективность до 76%.

30 марта в правительстве Германии сообщили, что решили ограничить использование вакцины Vaxzevria компании AstraZeneca для людей в возрасте до 60 лет.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

—