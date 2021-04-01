Врач Чернышова предупредила о последствиях питья воды из-под крана

Врач-терапевт Надежда Чернышова предупредила о последствиях употребления воды из-под крана. Все дело в том, что в ней могут присутствовать патогенные бактерии.

В ходе интервью медик пояснила об действенных методах очистки водопроводной воды. Она развеяла миф о том, что такая жидкость является «мертвой». Если здоровый человек иногда выпьет воду из-под крана, то с ним ничего не произойдет. Когда это происходит на постоянной основе, то в организме начинает скапливаться соль железа и кальция. В результате есть риск получить отравление.

Если фильтры работают недостаточно, то в воде могут оставаться болезнетворные бактерии. При их попадании в организм, развиваются инфекционные заболевания. Превышенное число минералов приводит к тому, что организму становится тяжело справляться с фильтрацией веществ. Для человека с больными почками вода из-под крана будет наносить большой вред.

Что касается кипячения, то оно убивает микробы. Оно обеззараживает, но жесткость воды при этом не меняется, не убирается лишнее железо.

Источник: www.ridus.ru