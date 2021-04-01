Диетолог Стародубова назвала простой способ похудеть после самоизоляции

Врач-диетолог Антонина Стародубова рассказала, как сбросить вес после самоизоляции. В период пандемии у многих изменилось питание, к тому же физическая активность заметно снизилась. Как следствие, люди начали набирать массу тела.

Чтобы сбросить лишние килограммы, не нужно придерживаться какой-то особой диеты, более того, не следует голодать. Достаточно придерживаться правил здорового образа жизни: правильно питаться и заниматься спортом.

Если во время самоизоляции человек поправился на 5-10 килограммов, то ситуация не является катастрофической. Важно повысить физическую активность и сбалансировать рацион. Спортивные упражнения можно выполнять самостоятельно на свежем воздухе, чтобы не тратить средства на посещение спортивного зала.

Источник: ria.ru